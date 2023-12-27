كأس العلا للصقور.. درة كؤوس الصقارة إقليميًّا وعالميًّا

ويتنافس المشاركون عبر أربعة مسارات؛ حيث خُصّص المسار الأول للمشاركين الجدد من الملاك والمحترفين عبر 24 شوطًا؛ فيما يشارك في المسار الثاني الصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، بواقع 10 صقور عن كل شوط؛ وذلك ضمن 48 شوطًا؛ منها 36 شوطًا موزعة على المشاركين المحليين بواقع 12 شوطًا للملاك المحليين، ومثلها للملاك المحليين مفتوح، و12 شوطًا للمحترفين المحليين، إلى جانب ستة أشواط للملاك الدوليين ومثلها للمحترفين الدوليين.