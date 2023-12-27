كأس العلا للصقور.. درة كؤوس الصقارة إقليميًّا وعالميًّا

تنطلق، خلال أيام، كأس العلا للصقور، التي تقام في قرية المغيراء بمحافظة العلا، وتحظى بلقب أغلى مسابقات الصقور على مستوى العالم؛ عطفًا على جوائزها البالغة 60 مليون ريال، بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وتعتبر كأس العلا للصقور درة الكؤوس الإقليمية والدولية، وتجمع أقوى وأفضل الصقارين في المملكة والخليج والعالم، والفائز في مساراتها المختلفة يُعتبر بطل الأبطال في الفئة التي يشارك فيها.
ويتنافس المشاركون عبر أربعة مسارات؛ حيث خُصّص المسار الأول للمشاركين الجدد من الملاك والمحترفين عبر 24 شوطًا؛ فيما يشارك في المسار الثاني الصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، بواقع 10 صقور عن كل شوط؛ وذلك ضمن 48 شوطًا؛ منها 36 شوطًا موزعة على المشاركين المحليين بواقع 12 شوطًا للملاك المحليين، ومثلها للملاك المحليين مفتوح، و12 شوطًا للمحترفين المحليين، إلى جانب ستة أشواط للملاك الدوليين ومثلها للمحترفين الدوليين.
وينقسم المسار الثالث إلى ستة أشواط للنخبة؛ تتضمن فئات (حر فرخ- شاهين فرخ)، و(جير بيور فرخ- قرموشة جير فرخ)، و(جير شاهين فرخ- تبع جير فرخ)؛ ثلاثة منها للمحليين، ويشارك فيها الصقور الفائزة بالمركز الأول في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، والمسار الثاني بكأس العلا، وثلاثة أشواط للدوليين بمشاركة 36 من الصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ فيما سيتم تخصيص المسار الرابع لمسابقة المزاين، ويتضمن ستة أشواط للمحليين.
ويحصل الفائزون في الأشواط المختلفة على 60 مليون ريال، بواقع (10.440 مليون ريال) للمسار الأول و(28.680 مليون ريال) للمسار الثاني، و(10.500 مليون ريال) للمسار الثالث و(10.200 مليون ريال) للمسار الرابع.
يُذكر أن كأس العلا للصقور يأتي في إطار جهود نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ لتعزيز موروث الصقارة، والاحتفاء بالثقافة والهواية الأصيلة وتقديمها للعالم من أرض المملكة، وكذلك رفع الوعي البيئي، وحماية الحياة الفطرية، إضافة إلى دعم الصقارين المحليين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم واستمرارية الهواية واستدامتها.