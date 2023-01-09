"السماري": ضمّ مشروع الدرعية إلى صندوق الاستثمارات يجسد العناية بالعمق الحضاري للمملكة

أكّد الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ضمّ مشروع الدرعية إلى صندوق الاستثمارات العامة خطوة مهمة تدل دلالة واضحة على العناية بالمكون التاريخي والعمق الحضاري للمملكة في الإطار الاقتصادي الشامل الذي إلى جانب تعزيز الجانب التاريخي يهتم بالجوانب الاقتصادية وجودة الحياة والمجتمع.
وقال "السماري": "اهتمام سمو ولي العهد بهذا المشروع الوطني الكبير يشير إلى الوعي بأهمية تراث الوطن وتوظيفه بما يحقق المصالح العامة ويخدم المجتمع لاسيما أن مشروع الدرعية يحظى بإشراف سموه وتوجيهاته، وبانضمام مشروع الدرعية إلى الصندوق يتبين التنوع في هذه المشروعات من بيئية وتاريخية واقتصادية وترفيهية وهو ما يعكس نجاح رؤية المملكة 2030 بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقيادة سمو ولي العهد".