محليات

"فيصل بن خالد" يرفع الشكر للقيادة لتجديد الثقة له مستشارًا لخادم الحرمين

أكّد أن ذلك حافز ودافع لتقديم المزيد من العمل لخدمة الدين ثم المليك والوطن
مستشار خادم الحرمين الشريفين فيصل بن خالد بن عبدالعزيز
مستشار خادم الحرمين الشريفين فيصل بن خالد بن عبدالعزيز
سبق
سبق

رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على تجديد الثقة الكريمة بسموه مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين.

وتفصيلًا: أعرب الأمير فيصل بن خالد عن تقديره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة الغالية، مؤكدًا أنها حافز ودافع على تقديم المزيد من العمل والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن، في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة.

ودعا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والازدهار على بلادنا الغالية.

فيصل بن خالد

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org