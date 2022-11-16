"فيصل بن خالد" يرفع الشكر للقيادة لتجديد الثقة له مستشارًا لخادم الحرمين

وتفصيلًا: أعرب الأمير فيصل بن خالد عن تقديره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة الغالية، مؤكدًا أنها حافز ودافع على تقديم المزيد من العمل والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن، في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة.