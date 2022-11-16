"فيصل بن خالد" يرفع الشكر للقيادة لتجديد الثقة له مستشارًا لخادم الحرمين

رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على تجديد الثقة الكريمة بسموه مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين.
وتفصيلًا: أعرب الأمير فيصل بن خالد عن تقديره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة الغالية، مؤكدًا أنها حافز ودافع على تقديم المزيد من العمل والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن، في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة.
ودعا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والازدهار على بلادنا الغالية.