برعاية المملكة.. "النقد العربي" يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في اليمن بمليار دولار

وتأتي رعاية المملكة للاتفاق امتدادًا لدعمها للاقتصاد اليمني بما يحسّن الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق، حيث قدمت في عام 2012م مليار دولار، كما قدمت في عام 2018م ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني كوديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، دقيق القمح، الأرز، الحليب، زيت الطبخ، السكر)، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، ووقف انهيار العملة واستقرار أسعار الصرف، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلًا عن تحسّن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وتصدّرت السعودية قائمة الدول المانحة للجمهورية اليمنية بنحو 30% من إجمالي الدعم المقدم منذ العام 2001م وحتى العام 2022م.