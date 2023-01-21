خلال أسبوع.. مركز مكافحة الأمراض الوبائية في حجة يخدم 2.571 مستفيدًا

قدّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة، خدماته العلاجية لـ2.571 مستفيدًا خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 472 شخصًا، وعيادة الباطنية 193 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 508 مرضى، وقُدّمت خدمات العزل لـ10 أشخاص، واستفاد من قسم المختبر 230 مريضًا، كما تم صرف الأدوية لـ1.158 فردًا.
وفيما يتعلق بالخدمات المساندة، استفاد 428 شخصًا من قسم الملاحظة؛ في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.