خلال أسبوع.. مركز مكافحة الأمراض الوبائية في حجة يخدم 2.571 مستفيدًا

وراجع عيادة الطوارئ 472 شخصًا، وعيادة الباطنية 193 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 508 مرضى، وقُدّمت خدمات العزل لـ10 أشخاص، واستفاد من قسم المختبر 230 مريضًا، كما تم صرف الأدوية لـ1.158 فردًا.