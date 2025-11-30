أمير الشرقية يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني ويؤكد على رفع جاهزية واستعداد الجهات لموسم الأمطار

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية في مستهل الاجتماع على أهمية رفع مستوى الاستعداد والجاهزية لكافة الجهات المعنية لموسم الأمطار، موجهاً سموه بضرورة تعزيز التنسيق الميداني بين الجهات الحكومية والفرق المختصة، والعمل وفق خطط متكاملة تضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وحماية الأرواح والممتلكات ، مشيراً سموه إلى أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لمنظومة الدفاع المدني والبنى التحتية أسهم في تطوير قدرات الجهات المعنية وإتاحة الإمكانات اللازمة للحد من مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، مؤكداً سموه أهمية الاستفادة من هذا الدعم في رفع كفاءة خطط الطوارئ، وتحديث الإجراءات الوقائية بشكل مستمر، والمتابعة الدقيقة لتنفيذها في جميع محافظات المنطقة.