جهود مكثفة لتعزيز الشفافية.. "العقار": 21 ألف عملية مسح إلكتروني و9633 إعلانًا مخالفًا

ودعت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كل إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات؛ تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذارات، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، أو الغرامات المالية، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.