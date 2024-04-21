"حافلات المدينة" تعزز خدماتها لمواكبة زيادة رحلات المسافرين عبر قطار الحرمين السريع

وفي سياق متصل، رفعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عدد رحلات قطار الحرمين السريع بإدراج رحلات إضافية جديدة ابتداءً من منتصف إبريل الجاري تنطلق من محطة المدينة المنورة يومياً في تمام الساعة 6 صباحاً إلى محطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، بالإضافة إلى رحلة تنطلق من المدينة المنورة ابتداءً من الساعة 7.30 صباحاً إلى مكة المكرمة مروراً بمحطة السليمانية في جدة.