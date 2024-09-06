مشروبات "الدايت" تزيد الإصابة بالسكر 18%.."النمر" يؤكد ويتحدث عن "الخلاص"

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن تمرة الخلاص الواحدة تزن ٨ جرام من غير النواة وتحتوي على ٥ جرامات من السكريات، وهو ما يوازي أكثر من وزن ملعقة شاهي واحدة من السكر، مبيناً أن تناول المشروب الغازي المُحَلّى يومياً يزيد احتمالية الإصابة بالسكري 18% على المدى البعيد.
وأشار "النمر" إلى أن المشروبات الغازية المُحَلاّة "الدايت" التي تستخدم السكر الصناعي آمنة ولكنها ليست صحية، فهي تزيد من حدوث السكري وأمراض القلب إلى درجة متقاربة جداً مع "غير الدايت"، وهي ليست علاجاً للسمنة أو للوقاية منها.
وكان الباحث سليمان عبدالعزيز اليحيى من كلية الزراعة جامعة الملك سعود بالقصيم، قد قام في وقت سابق ببحث عنوانه "استخراج السكريات من ثلاثة أصناف من تمور منطقة القصيم في المملكة العربية السعوديّة"؛ حيث حلل ثلاثة أنواع من التمور هي: السكري والشقراء و"نبتة علي" من حيث محتواها من السكروز، ومن السكريات المختزلة (الجلوكوز والفركتوز)، ومن السكريات الكليّة، وكانت نتيجة البحث كالأتي: "السكري: 28% سكريات مختزلة، و55% سكروز، و83% سكريات كليّة"، و"الشقراء: 74% سكريات مختزلة، و8% سكروز، و82% سكريات كليّة"، و"نبتة علي: 36.5% سكريات مختزلة، و 48% سكروز، و84.5% سكريات كليّة".
ويلاحظ أن السكريات الكليّة في الأنواع الثلاثة متقاربة؛ حيث يحتوي التمر على نسبة مئوية من الجلكوز، أو سكر العنب، ونسبة مئوية من الفركتوز أو سكر الفواكه ويحتوي على نسبة مئوية من سكر السكروز أو السكر الأبيض.
وتختلف هذه النسب باختلاف نوع التمر، فتمر السكري المعروف والمفضل عند كثير من المستهلكين يحتوي على نسبة أكثر من 50% من السكر الأبيض، و7% سكر العنب و7% سكر الفواكه.
وتحتوي تمور "نبتة علي" على سكر أبيض أكثر من 11% و25% سكر العنب و25% سكر الفواكه، وهذان النوعان لاحتوائهما على نسبة عالية من سكر السكروز، فالأفضل أن يجتنب أكلهما من يعانون من ارتفاع سكر الدم.
وبخصوص تمور الصقعي؛ فهي لا تحتوي على أي نسبة من السكر الأبيض، وتحوي 40% من سكر الفواكة وسكر العنب 41%، بينما تحتوي تمور المكتومي على نسبة عالية من سكر الفواكه هي حوالي 35% وسكر العنب 33%، ولا تحتوي أي نسبة من سكر السكروز أو سكر الأبيض، وتحتوي تمور الرشودية على نسبة 28% سكر الفواكه، و28% سكر العنب ولا تحتوي على سكر أبيض أو سكر السكروز.
أما تمور الشقراء فتحتوي على نسبة 31% من سكر العنب وعلى 32% سكر الفواكه، ولا تحتوي على سكر الأبيض أو سكر السكروز، بينما تحتوي تمور الخلاص على سكر العنب 39% وسكر الفواكة 38%، ولا تحتوي على السكر الأبيض، أو سكر السكروز.