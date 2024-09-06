مشروبات "الدايت" تزيد الإصابة بالسكر 18%.."النمر" يؤكد ويتحدث عن "الخلاص"

وكان الباحث سليمان عبدالعزيز اليحيى من كلية الزراعة جامعة الملك سعود بالقصيم، قد قام في وقت سابق ببحث عنوانه "استخراج السكريات من ثلاثة أصناف من تمور منطقة القصيم في المملكة العربية السعوديّة"؛ حيث حلل ثلاثة أنواع من التمور هي: السكري والشقراء و"نبتة علي" من حيث محتواها من السكروز، ومن السكريات المختزلة (الجلوكوز والفركتوز)، ومن السكريات الكليّة، وكانت نتيجة البحث كالأتي: "السكري: 28% سكريات مختزلة، و55% سكروز، و83% سكريات كليّة"، و"الشقراء: 74% سكريات مختزلة، و8% سكروز، و82% سكريات كليّة"، و"نبتة علي: 36.5% سكريات مختزلة، و 48% سكروز، و84.5% سكريات كليّة".