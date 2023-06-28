عبر وسائل الاتصال.. ضيوف برنامج خادم الحرمين ينقلون مشاعرهم إلى ذويهم

وأشاد الضيوف بجهود وزارة الشؤون الإسلامية من خلال تقديمها لكل ما من شأنه توفير سبل الراحة لهم لإتمام حجهم بكل يسر وسهولة، سائلين الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، خير الجزاء على هذا البرنامج خدمة للإسلام والمسلمين.