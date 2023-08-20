أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة اليوم

ينتظم اليوم الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.
وكانت إدارات التعليم قد بدأت بتجهيزات متكاملة في المناطق والمحافظات وفق خطط إستراتيجية يقوم عليها أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة في مختلف المراحل الدراسية؛ بهدف ضمان سير العملية التربوية من بداية العودة اليوم الأحد.
يُشار إلى أن وزارة التعليم أوضحت أن التقويم الدراسي الجديد لعام 1445ھ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، يشتمل على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًّا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًّا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.