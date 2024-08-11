الوزراء يوافق على نظام الاستثمار.. والفالح: النظام يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين

وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية -بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- دور رائد في تنفيذها.. كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهم في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74% عما كان عليه عام 2017م، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023م، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017م و2023م، ليصل إلى حوالى 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023م مقارنة بعام 2017م، لتصل إلى 19.3 مليار ريال، كما أدت هذه المبادرات والتطورات -بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات والممكنات- إلى تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومستقرة.