"الشهراني": تحدّيات جديدة في سوق العمل بسبب التقدم التكنولوجي السريع

‏وأردف "الشهراني" في حديثه عن الثورة الصناعية: "على سبيل المثال: يمكن للتقنية الذكية أن تؤدّي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين عمليات الإنتاج؛ مما يعني زيادة الطلب على العمالة الماهرة في هذه المجالات الجديدة، بدلًا من أن تحلّ التكنولوجيا محلّ البشر، فإنها يمكن أن تعمل جنبًا إلى جنب معهم وتعزّز قدراتهم وإنتاجيتهم، ‏بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسهم الثورة الصناعية القادمة في تحقيق تقدّم كبير في مجالات أخرى؛ على سبيل المثال يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الرعاية الصحية من خلال تطوير الروبوتات الطبية ونظم التشخيص الذكية وتحليل البيانات الصحية. ويمكن أن تساهم أيضًا في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة النفايات".