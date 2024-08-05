طقس اليوم: رياحٌ مُثيرة للأتربة على هذه المناطق وفرصة هطول أمطارٍ رعديّة على أخرى

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي؛ يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي؛ يصل إلى مائجٍ مع تكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.