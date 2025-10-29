في قلب آسيا الوسطى.. قرغيزستان تختتم مسابقة القرآن الثالثة برعاية المملكة وتكريم الفائزين في بشكيك

وقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزستان، الأستاذ إبراهيم بن راضي الراضي، بتسليم الجوائز للفائزين، بحضور مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأستاذ محمد بن عبدالواحد العريفي، وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية، من ضمنهم رئيس الوكالة الوطنية لشؤون الأديان والعلاقات بين الأعراق، ومفتي الجمهورية.