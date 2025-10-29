في قلب آسيا الوسطى.. قرغيزستان تختتم مسابقة القرآن الثالثة برعاية المملكة وتكريم الفائزين في بشكيك

بأجواء روحانية مفعمة بالخشوع والتنافس، اختُتمت اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025م، فعاليات المسابقة الوطنية الثالثة للقرآن الكريم للبنين والبنات، التي أُقيمت في مسجد الإمام السرخسي بالعاصمة القرغيزية بشكيك، برعاية المملكة العربية السعودية.
ونُظّمت المسابقة من قِبل سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبالتنسيق مع الرئاسة الدينية لمسلمي قرغيزستان.
وقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قرغيزستان، الأستاذ إبراهيم بن راضي الراضي، بتسليم الجوائز للفائزين، بحضور مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأستاذ محمد بن عبدالواحد العريفي، وعدد من الشخصيات الرسمية والدينية، من ضمنهم رئيس الوكالة الوطنية لشؤون الأديان والعلاقات بين الأعراق، ومفتي الجمهورية.
وأعرب السفير الراضي عن شكره وتقديره لقيادة المملكة – حفظها الله – على اهتمامها الدائم بخدمة كتاب الله ونشر قيمه، من خلال تنظيم المسابقات القرآنية والمبادرات الدولية، التي تعزز من مكانة القرآن الكريم وتُسهم في ترسيخ القيم الإسلامية السامية.
من جهتهم، عبّر المشاركون في المسابقة عن امتنانهم وتقديرهم للمملكة على دعمها المستمر لخدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته في شتى دول العالم الإسلامي.
يُذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة استمرت ثلاثة أيام، من 27 حتى 29 أكتوبر، واشتملت على ثلاثة فروع: حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ 15 جزءًا، وحفظ 5 أجزاء، وذلك بإشراف لجنة تحكيم متخصصة في علوم الحفظ والتجويد.