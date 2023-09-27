شركة التنفيذي تحصد جائزتين عالميتين في خدمات الضيافة للعام الحالي 2023

وأكد الأستاذ الجلبان أن الشركة قدمت منظورها الجديد للتنافسية الذي يتمتع بضيافة راقية ومثرية لتجربة ضيوفها، معززة بإدارة متمكنة لصالاتنا في المطارات، والتي تتميز بأفضل وأرقى وسائل الراحة التى توفرها الشركة ضمن إدارة متكاملة، والتي تضع أولوية للتطور المستمر للنماذج الخدمية الرائدة في الضيافة على مستوى العالم؛ مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتداداً لتحقيق المستهدفات السياحية الوطنية في خدمة ضيوف المملكة وتحقيق الإستفادة من الممكنات التي يزخر بها برنامج رؤية المملكة في قطاع السياحة والسفر .