"الأمن البيئي" بضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 11 مخالفًا لنظام البيئة، 9 مواطنين، ومقيم من الجنسية السودانية، ومواطن خليجي، ارتكبوا مخالفات رعي 317 متنًا من الإبل، و450 رأسًا من الأغنام، في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.