"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية ونجران والباحة وعسير وجازان والرياض.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية، وأمطاراً خفيفة على الجموم والكامل والعاصمة المقدسة والطائف وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة ورياحاً نشطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطاراً خفيفة على البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة جازان والدرب وبيش الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش واحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الرياض عوالق ترابية مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة العيص، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الباحة أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة نجران أتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة والخرخير وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والظهران، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.