"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة الرياض عوالق ترابية مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة العيص، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.