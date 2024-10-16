على أكثر من 3 ملايين م2.. أمانة جدة تستعيد 31 موقعًا على واجهة أبحر الشمالية

تمكنت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية من استعادة 31 موقعاً من الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية بمنطقة أبحر الشمالية، بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 3 مليون متر مربع، وذلك منذ بدء حملتها الميدانية لإزالة التعديات بمشاركة الجهات المعنية.
جاء ذلك بعد تورط رجال أعمال وشخصيات اعتبارية في الاستيلاء على هذه المواقع.
يأتي هذا ضمن جهود الأمانة في إعادة تهيئة هذه المواقع وفتحها كمتنفسات عامة، مع استمرار تطبيق الأنظمة دون تهاون؛ لتعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الممتلكات العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وأكدت أمانة محافظة جدة مواصلة الجهود مع الجهات المعنية، لاستعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية، وتطبيق الإجراءات النظامية، ومنع وإزالة أي مخالفات قديمة أو حديثة من شأنها حجب الشواطئ عن العامة.