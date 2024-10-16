على أكثر من 3 ملايين م2.. أمانة جدة تستعيد 31 موقعًا على واجهة أبحر الشمالية

يأتي هذا ضمن جهود الأمانة في إعادة تهيئة هذه المواقع وفتحها كمتنفسات عامة، مع استمرار تطبيق الأنظمة دون تهاون؛ لتعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الممتلكات العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.