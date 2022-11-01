مستشفى سليمان الحبيب ينظم لقاءً توعويًّا عن أورام وسرطان الثدي لمنسوبي القدية

وقد تناولت الدكتورة فاتنة في كلمتها، التعريف بهذا المرض، والتأكيد على ضرورة محاربته بالتوعية والتثقيف؛ إذ إنه يُعد من أكثر الأورام تهديدًا لحياة النساء عالميًّا، ومؤثرًا على صحتها ومظهرها وأنوثتها والاستقرار لها ولعائلتها؛ لا سيما مع تأكيد الدراسات الحديثة العالمية ارتفاع نِسَب الإصابة بسرطان الثدي.