مستشفى سليمان الحبيب ينظم لقاءً توعويًّا عن أورام وسرطان الثدي لمنسوبي القدية

في إطار برامج المسؤولية المجتمعية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، واهتمامها بالجانب التوعوي والتثقيفي، أقيم بمقر شركة القدية للاستثمار لقاء توعويّ عن أورام وسرطان الثدي؛ وذلك تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بهذا المرض؛ حيث شَهِدَ اللقاء جلسات حوارية ومحاضرتين، قدمتها الدكتورة فاتنة الطحان استشارية الأشعة، والدكتورة أمل عجيب طبيبة النساء والولادة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب.
وقد تناولت الدكتورة فاتنة في كلمتها، التعريف بهذا المرض، والتأكيد على ضرورة محاربته بالتوعية والتثقيف؛ إذ إنه يُعد من أكثر الأورام تهديدًا لحياة النساء عالميًّا، ومؤثرًا على صحتها ومظهرها وأنوثتها والاستقرار لها ولعائلتها؛ لا سيما مع تأكيد الدراسات الحديثة العالمية ارتفاع نِسَب الإصابة بسرطان الثدي.
كما تطرقت إلى أهمية الكشف المبكر والدوري لاكتشاف الأورام في بداياتها؛ إذ إن ذلك يشمل الفحص السريري من قِبَل الطبيبة المختصة وإجراء تصوير أشعة الثدي (الماموجرام) والأشعة الصوتية (الألتراساوند)، بالإضافة إلى ضرورة أخذ تطعيم لقاح سرطان عنق الرحم.
فيما تحدثت الدكتورة أمل عن دور التقنيات الحديثة في كشف المرض في مراحله المبكرة "الصفرية" وتحقيق أعلى نِسَب للشفاء من المرض، وأهمية إجراء فحص "الماموجرام" بشكل دوري للاطمئنان على الصحة العامة.
جدير بالذكر أنه تم مؤخرًا افتتاح عيادة متخصصة لصحة المرأة بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي في العليا، والتي توفر خدمات صحية شاملة ومتكاملة (وقائية وعلاجية) لكل الأعمار، وتهدف إلى تحسين نمط الحياة والكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها.