الهيئة العامة للمنافسة تفرض غرامات على خمس شركات مقاولات بسبب التواطؤ في المشاريع الحكومية

تأتي هذه الغرامات بعد رصد الهيئة لتواطؤ الشركات المذكورة في تقديم عروض غير عادلة ضمن مشاريع حكومية، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لنظام المنافسة. وقد استندت الهيئة في قرارها إلى المادة التاسعة عشرة من النظام، التي تهدف إلى حماية السوق من أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تؤثر على شفافية التنافس.