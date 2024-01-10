"دغريري" مديرًا لمركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بجازان

ويعدّ "جماح دغريري" كبير المذيعين، وشغل مناصب قيادية قبل تولّيه مديرًا للمركز، ومديرًا لاستديوهات الإذاعة، ومساعدًا لمدير مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.