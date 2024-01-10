"دغريري" مديرًا لمركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بجازان

أصدر مديرُ عام القطاع الجنوبي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، قرارًا بتعيين جماح بن علي دغريري مديرًا لمركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في منطقة جازان.
ويعدّ "جماح دغريري" كبير المذيعين، وشغل مناصب قيادية قبل تولّيه مديرًا للمركز، ومديرًا لاستديوهات الإذاعة، ومساعدًا لمدير مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.
وحصل "دغريري" على العديد من الجوائز الإعلامية العربية والمحلية، آخرها جائزة جازان للتفوق والإبداع في مجال التميّز الإعلامي "الإعلام المسموع".
ورفع "دغريري" شكره لمعالي وزير الإعلام، ولرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، ونائبه، والرئيس التنفيذي؛ على هذه الثقة الكريمة.