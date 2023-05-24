بعد نشر "سبق".. أمانة حائل تُلزم مقاولًا بإخلاء عمّاله من سكن عشوائي ومعالجة الصرف الصحي

تصوير أحمد المحسن: ألزمت أمانةُ منطقة حائل، ممثلة في بلدية الشمال، مقاولَ مستشفى الملك سلمان بحائل، بإخلاء عمالته من السكن الذي يخالف الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد، والذي نشرت "سبق" عنه خبرًا بعنوان "مواطن في حائل يرصد "بيارات" و"مياهًا آسنة" تحاصر مستشفى "سلمان" وحي المصيف".
وكانت بلدية شمال المدينة قد باشرت الموقع بعد النشر، ورصدت المخالفات المتمثّلة في "بيّارة" الصرف الصحي، وعدم مطابقة السكن للشروط النظامية، وأمهلت المقاول ٢٤ ساعة لنقل أكثر من ٣٠٠ عامل، إلى سكن مناسب، ومباشرة معالجة جميع المخالفات المرصودة.
من جهته بدأ المقاول منذ مساء أمس بالعمل على تلك المعالجة.
ورصدت "سبق" معدّات المقاول وهي تعمل على تحقيق الشروط الصحية والفنية للسكن، وإزالة البيّارة العشوائية وبرك الصرف الصحي التي سبّبت الضرر للمستشفى وسكان حي المصيف.