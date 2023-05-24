بعد نشر "سبق".. أمانة حائل تُلزم مقاولًا بإخلاء عمّاله من سكن عشوائي ومعالجة الصرف الصحي

تصوير أحمد المحسن: ألزمت أمانةُ منطقة حائل، ممثلة في بلدية الشمال، مقاولَ مستشفى الملك سلمان بحائل، بإخلاء عمالته من السكن الذي يخالف الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد، والذي نشرت "سبق" عنه خبرًا بعنوان "مواطن في حائل يرصد "بيارات" و"مياهًا آسنة" تحاصر مستشفى "سلمان" وحي المصيف".