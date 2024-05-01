خلال رئاستها لمؤتمر القمة الإسلامي.. السعودية تقدم سجلاً حافلاً من الإنجازات لدعم العمل المشترك

كما استضافت المملكة العربية السعودية القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في مدينة الرياض في 11 نوفمبر 2023 لبحث العدوان الإسرائلي على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام تحت شعار "المكانة والتمكين"، ومؤتمر الوساطة الرابع، ودعت إلى تنظيم العديد من الاجتماعات الرسمية على جميع المستويات لتداول الرأي في الشأن الإسلامي.