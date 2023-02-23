محليات
بعد إنهاء تعثر دام 18 عامًا.. أمير عسير يوجّه بتسريع إجراءات مخطط الإسكان
وجّه بترسية مشروع السقيا حتى الانتهاء من إجراءات محطة توزيع المياه
بعد إنهاء تعثر تسليم أرض مخطط الإسكان بعسير لمدة تصل لـ18 عامًا، وجّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة، بتسريع إجراءات المخطط وفق جدول زمني محدد، ووجّه بترسية مشروع السقيا حتى الانتهاء من إجراءات مشروع محطة توزيع المياه لقرى وسهول بلّحمر.
والتقى أمير عسير ضمن جولاته التفقدية لقرى بهوان في بلّحمر أعيان وأهالي مركزي بلّحمر وبلّسمر، وزار كلًا من نائب آل الشاعر، وأسرة آل جرمان في قرية المضفاة ببلّسمر، بمنزل الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن جرمان.