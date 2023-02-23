بعد إنهاء تعثر دام 18 عامًا.. أمير عسير يوجّه بتسريع إجراءات مخطط الإسكان

والتقى أمير عسير ضمن جولاته التفقدية لقرى بهوان في بلّحمر أعيان وأهالي مركزي بلّحمر وبلّسمر، وزار كلًا من نائب آل الشاعر، وأسرة آل جرمان في قرية المضفاة ببلّسمر، بمنزل الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن جرمان.