إجازة استثنائية.. مؤازرة "الأخضر" بالمونديال على طريقة المقيمين بالأفلاج

وكشف عدد من المواطنين أنه بعد التواصل مع عمال المؤسسات المختصة في إنشاء المنازل لمتابعة أعمال منازلهم التي لا تزال قيد الإنشاء؛ أكد لهم المشرف على الأعمال الفنية أن اليوم يوم استثنائي للمواطنين السعوديين ولزملائهم العمال المقيمين الذين أصروا على أن يكون اليوم الثلاثاء إجازة لهم لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي في أول منافسات كأس العالم الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم ومساندته.