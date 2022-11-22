إجازة استثنائية.. مؤازرة "الأخضر" بالمونديال على طريقة المقيمين بالأفلاج

خصص عدد كبير من المقيمين العرب والآسيويين بالأفلاج، اليوم الثلاثاء، إجازة استثنائية لهم لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي في منافسات كأس العالم.
وكشف عدد من المواطنين أنه بعد التواصل مع عمال المؤسسات المختصة في إنشاء المنازل لمتابعة أعمال منازلهم التي لا تزال قيد الإنشاء؛ أكد لهم المشرف على الأعمال الفنية أن اليوم يوم استثنائي للمواطنين السعوديين ولزملائهم العمال المقيمين الذين أصروا على أن يكون اليوم الثلاثاء إجازة لهم لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي في أول منافسات كأس العالم الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم ومساندته.
من جهته، ذكر أحد العمالة الآسيوية المختص في عمل جبسيات أسقف المنازل، أن "اليوم كل زملائي في إجازة للتهيئة لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي مع الأرجنتين ومساندة الأخضر في أول مبارياته في كأس العالم، مع دعواتهم له بالفوز وتحقيق نتائج إيجابية في ذلك التنافس العالمي".
وأشار إلى أن معظم المقيمين الآسيويين والعرب خصصوا اليوم إجازة استثنائية لهم لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي ومؤازرته.