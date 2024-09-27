إنجاز 80% من مشروع ربط طرق أحياء الندى والشعلة والفاخرية بالدمام

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية 80% من أعمال مشروع تقاطع الخليفة عمر بن الخطاب مع طريقي الإمام محمد بن عبدالوهاب، والأمير متعب، الذي يربط أحياء الندى والشعلة والفاخرية والأحياء المجاورة بغرب الدمام؛ وذلك ضمن منظومة مشاريع الطرق والتقاطعات، ومعايير الوصول الشامل، وتحسين المشهد الحضري، وإيجاد الحلول لتسهيل حركة المرور، وتحسين مستوى الخدمة في الشوارع والتقاطعات.
ويمثل طريق الخليفة عمر بن الخطاب أحد الطرق الحيوية، إذ إنه محطة ربط بين عدة أحياء، ويوازيه من جهة الشرق طريق الظهران الجبيل، ومن غربه عدة طرق؛ منها طريق الخليفة أبوبكر الصديق، وطريق أبوحدرية، حيث حرصت الأمانة على تنفيذه لأهمية هذه الطرق في غرب الدمام.
ويسهم المشروع في إتاحة الحركة بسهولة لتقاطع طريق الخليفة عمر بن الخطاب الذي يمتد من أقصى غرب الدمام، وحتى نهاية شرق الدمام، ويربط بين أحياء غرب وشرق الدمام، وسيكون إتاحة لطريق عمر بن الخطاب، ومجموعة من (الدوران للخلف) لطريق الإمام محمد بن عبدالوهاب، كما يتقاطع مع طريق الأمير متعب في بداية الطريق، ويأتي في أقصاه طريق أبوحدرية.
وأوضحت الأمانة أن هذه المرحلة ستنتهي في شهرين، ويتم بعدها استئناف تطوير التقاطعات ذات الأولوية ضمن حي الندى، مشيرةً إلى دراسة طريق الجبيل للقادمين من الجبيل، حيث ستُنَفَّذ مداخل ومخارج للحركة المرورية للأحياء المذكورة، وستكون الحركة متاحة فيه.