إنجاز 80% من مشروع ربط طرق أحياء الندى والشعلة والفاخرية بالدمام

ويسهم المشروع في إتاحة الحركة بسهولة لتقاطع طريق الخليفة عمر بن الخطاب الذي يمتد من أقصى غرب الدمام، وحتى نهاية شرق الدمام، ويربط بين أحياء غرب وشرق الدمام، وسيكون إتاحة لطريق عمر بن الخطاب، ومجموعة من (الدوران للخلف) لطريق الإمام محمد بن عبدالوهاب، كما يتقاطع مع طريق الأمير متعب في بداية الطريق، ويأتي في أقصاه طريق أبوحدرية.