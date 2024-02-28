السيارات الكلاسيكية تضفي عبق الماضي على مهرجان "جادة الإبل" بحائل

تشهد فعاليات مهرجان "جادة الإبل" في حائل العديد من الأنشطة الترفيهية، حظيت بإقبال جماهيري لافت حرصوا على عرض السيارات الكلاسيكية التي شكلت لمحات من الماضي وإطلالة على زمن الأجداد.
وتثري فعالية السيارات الكلاسيكية العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل تأجير المركبات، وتوفر العديد من فرص العمل لأهالي المنطقة، كما تضيف لمسة حضارية خاصة للمهرجان من خلال تجربة مع السيارات التراثية، التي تستقطب الكثير للأطلال من خلالها على الزمن الجميل ، وما يحمله من مشهد يحرص البعض على معايشته.
وفتح نادي الإبل المجال لهواة وملاك السيارات الكلاسيكية المشاركة بها في المهرجان لتعزيز الشراكة بين النادي وبين الأعمال الثقافية والتراثية، كذلك تلبية لرغبة زوار المهرجان في التعرف عليها وعلى استخداماتها وعلى مواصفاتها، كما خصص لأصحاب السيارات الكلاسيكية بمهرجان "جادة الإبل" بحائل مسابقة خاصة ورصد جوائز قيمة للفائز.
وشكّل مهرجان "جادة الإبل" في حائل آفاقاً سياحية واقتصادية واعدة في المنطقة، وأسهم في نسبة الإشغالات الفندقية ومحال تأجير المركبات ومحطات الوقود والأسواق وقطاع المطاعم والمقاهي.