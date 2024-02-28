السيارات الكلاسيكية تضفي عبق الماضي على مهرجان "جادة الإبل" بحائل

وتثري فعالية السيارات الكلاسيكية العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل تأجير المركبات، وتوفر العديد من فرص العمل لأهالي المنطقة، كما تضيف لمسة حضارية خاصة للمهرجان من خلال تجربة مع السيارات التراثية، التي تستقطب الكثير للأطلال من خلالها على الزمن الجميل ، وما يحمله من مشهد يحرص البعض على معايشته.