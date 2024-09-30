مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُنهي استعداداتها لتنظيم المؤتمر الدولي السادس للنساء والولادة

وتسعى اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر، برئاسة الدكتورة شازيه مقصود، استشارية النساء والولادة، إلى إخراجه بالصورة التي تليق بالمملكة، وكذلك بالخبرة النوعية المميزة للمجموعة في تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية، ولاسيما أنه سيشهد حضور عدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين، ممن لهم مكانة علمية عالية، ويُعتبرون ذوي تأثير كبير في تخصص النساء والولادة؛ وهو ما سيشكل فرصة لتحديث المعرفة الطبية لأكثر من "500" من الأطباء والممارسين الصحيين المشاركين.