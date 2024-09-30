مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُنهي استعداداتها لتنظيم المؤتمر الدولي السادس للنساء والولادة

أكملت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية استعداداتها لتنظيم المؤتمر الدولي السادس لأمراض النساء والولادة 6th International Obstetrics & Gynecology Conference، المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 10 ساعات تعليم طبي، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2024 م بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة، ويشارك فيه "20" متحدثًا من الخبراء من داخل وخارج المملكة، وسيقدمون خلاله ما يزيد على "20" محاضرة وورشتَيْ عمل.
وسيناقش هذا المؤتمر، الذي يحمل شعار "كل امرأة.. مهمة"، محاور عدة، أبرزها آخر المستجدات والأبحاث المتعلقة بأمراض النساء والولادة، واستخدامات الهرمونات في الحمل، إضافة إلى تطورات جراحات المشيمة، وكذلك تكنولوجيا عمليات الأجنة، وطرق التدخل لحل مشكلات النزف المفاجئ، وكيفية الحفاظ على صحة المرأة.. وغيرها من الموضوعات محل النقاش.
كما أن هذه النسخة من المؤتمر تكتسب أهمية خاصة؛ لما تمثله من فرصة تعليمية مميزة للكوادر الطبية المتخصصة في أمراض النساء والولادة؛ للخروج بتوصيات تسهم في رفع جودة الرعاية الصحية.
وتسعى اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر، برئاسة الدكتورة شازيه مقصود، استشارية النساء والولادة، إلى إخراجه بالصورة التي تليق بالمملكة، وكذلك بالخبرة النوعية المميزة للمجموعة في تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية، ولاسيما أنه سيشهد حضور عدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين، ممن لهم مكانة علمية عالية، ويُعتبرون ذوي تأثير كبير في تخصص النساء والولادة؛ وهو ما سيشكل فرصة لتحديث المعرفة الطبية لأكثر من "500" من الأطباء والممارسين الصحيين المشاركين.
ودعت اللجنة الراغبين في المشاركة في المؤتمر إلى التسجيل عبر الرابط أو البريد الإلكتروني cme@drsulaimanalhabib.com.
يُذكر أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لقطاع التدريب والتعليم والتأهيل؛ وذلك من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز للكوادر الطبية وصولاً إلى خدمات متقدمة، ورعاية صحية أفضل.