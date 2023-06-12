وزير الطاقة يوقع مع نظيره الكازاخستاني مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين

وخلال الاجتماع، وقع وزير الطاقة مع الوزير الكازاخستاني مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين حكومة المملكة وحكومة كازاخستان، تشمل تشجيع التعاون في مجالات البترول ومشتقاته، والغاز ومشتقاته، والتكرير، والبتروكيماويات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.