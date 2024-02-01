الفريق "البسامي" يطلق أعمال ملتقى التحول الرقمي للأمن العام

انطلقت اليوم، أعمال ملتقى التحول الرقمي للأمن العام تحت شعار (التحول الرقمي مسؤولية الجميع)، بحضور مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.