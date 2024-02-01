محليات

الفريق "البسامي" يطلق أعمال ملتقى التحول الرقمي للأمن العام

استعرض المشروعات القائمة والمستهدفة وفق مستهدفات رؤية 2030
الفريق "البسامي" يطلق أعمال ملتقى التحول الرقمي للأمن العام

انطلقت اليوم، أعمال ملتقى التحول الرقمي للأمن العام تحت شعار (التحول الرقمي مسؤولية الجميع)، بحضور مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.

ونقل الفريق البسامي تحيات وزير الداخلية؛ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتمنياته بنجاح الملتقى، وأن تكون توصياته متواكبة مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو التحول الرقمي.

واستعرض الملتقى، مشروع التحول الرقمي للأمن العام، والمشروعات الاستراتيجية القائمة والمستهدفة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الفريق محمد بن عبدالله البسامي
ملتقى التحول الرقمي للأمن العام

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