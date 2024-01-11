"التجارة" تٌشهر بـ "مهند عبدالله فايع الدوسري" لارتكابه جريمة التستر في نشاط تصنيع الرخام

ونشرت الوزارة الحكم الصادر بشأن جريمة التستر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض المتضمن فرض عقوبة السجن لمدة سنة ، وغرامة مالية 100 ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص، والمنع من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ونشر الحكم على نفقة المخالف.

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