مكة المكرمة.. "التعليم" تستعدّ لاستقبال 421785 طالبًا وطالبة مطلع الأسبوع القادم مع انطلاقة العام الدراسي 1445هـ

وستنفذ الإدارة مطلع الأسبوع القادم برامج الأسبوع التمهيدي والفعاليات والبرامج التربوية والترفيهية المتنوعة عند استقبال طلاب الصف الأول الابتدائي لتهيئتهم لسرعة الاندماج مع المرحلة الجديدة في حياتهم التعليمية، كما دعمت إدارة التجهيزات المدرسية المدارس بـ 3900 مقعد وطاولة جديدة، وتأمين ( 800 ) عارض تفاعلي (بروجكتور) لأكثر من 120 مدرسة للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية، وسبّورات بورسلان حائطية لـ 350 حجرة دراسية جديدة، وتجهيز المعامل والمختبرات المدرسية وتوفير المواد الكيميائية لدعم المناهج الدراسية ودعم التجارب المعملية لـ 172 مدرسة بمختلف المراحل، وتأمين المستلزمات التعليمية لـ 90 مركز مصادر تعلم بمدارس البنين والبنات، وتوفير مستلزمات معامل ومختبرات مسار الصحة والحياة، وتأمين 49 آلة تصوير جديدة، وكذا تأمين العلم السعودي بفئاته الثلاث (السارية – والمكتبي- والمباني المدرسية) لـ 1152 مدرسة للبنين والبنات، إلى جانب صيانة 480 داتا شو لـ 1201 مدرسة بنين بنات، وصيانة (102) مختبر مدرسي لـ 102 مدرسة، وصيانة مصابيح أجهزة العرض (البروجكترات) والسبّورات التفاعلية لـ 72 مدرسة، والقطع المشغلة لأجهزة الوسائط التعليمية لـ 125 مدرسة للبنين والبنات بمكة، وبالإضافة إلى صيانة 172 مركز مصادر تعلم بمدارس التعليم العام لـ 172 مدرسة وتأمين 59 سريرًا طبيًّا لدعم العيادات المدرسية للمشاريع الجديدة.