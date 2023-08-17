مكة المكرمة.. "التعليم" تستعدّ لاستقبال 421785 طالبًا وطالبة مطلع الأسبوع القادم مع انطلاقة العام الدراسي 1445هـ

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها اللازمة لاستقبال 421785 طالبًا وطالبة يوم الأحد القادم، إيذانًا بانطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ، وذلك في 1420 مدرسة منهم 6864 طالبًا مستجدًّا و16994 طالبة مستجدة في الصف الأول ابتدائي، و397900 طالب وطالبة في بقية المراحل الدراسية، يقوم على تدريسهم 27147 معلمًا ومعلمة.
وقد نفذت الإدارة خطتها للبرامج التشغيلية والتعليمية للعام الدراسي 1445هـ منذ وقت مبكر لتحقيق مستهدفاتها، في إدارات تعليم مكة المكرمة والليث والقنفذة، من خلال الإشراف العام والمتابعة؛ والتأكد من توفر الكتب الدراسية والاحتياج المطلوب من الكوادر التعليمية وجميع التجهيزات المدرسية، والتحقق من إنجاز عمليات الصيانة والنظافة وتأهيل المباني المدرسية، وخطة النقل المدرسي، وميزانية المدارس التشغيلية.
وستنفذ الإدارة مطلع الأسبوع القادم برامج الأسبوع التمهيدي والفعاليات والبرامج التربوية والترفيهية المتنوعة عند استقبال طلاب الصف الأول الابتدائي لتهيئتهم لسرعة الاندماج مع المرحلة الجديدة في حياتهم التعليمية، كما دعمت إدارة التجهيزات المدرسية المدارس بـ 3900 مقعد وطاولة جديدة، وتأمين ( 800 ) عارض تفاعلي (بروجكتور) لأكثر من 120 مدرسة للبنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية، وسبّورات بورسلان حائطية لـ 350 حجرة دراسية جديدة، وتجهيز المعامل والمختبرات المدرسية وتوفير المواد الكيميائية لدعم المناهج الدراسية ودعم التجارب المعملية لـ 172 مدرسة بمختلف المراحل، وتأمين المستلزمات التعليمية لـ 90 مركز مصادر تعلم بمدارس البنين والبنات، وتوفير مستلزمات معامل ومختبرات مسار الصحة والحياة، وتأمين 49 آلة تصوير جديدة، وكذا تأمين العلم السعودي بفئاته الثلاث (السارية – والمكتبي- والمباني المدرسية) لـ 1152 مدرسة للبنين والبنات، إلى جانب صيانة 480 داتا شو لـ 1201 مدرسة بنين بنات، وصيانة (102) مختبر مدرسي لـ 102 مدرسة، وصيانة مصابيح أجهزة العرض (البروجكترات) والسبّورات التفاعلية لـ 72 مدرسة، والقطع المشغلة لأجهزة الوسائط التعليمية لـ 125 مدرسة للبنين والبنات بمكة، وبالإضافة إلى صيانة 172 مركز مصادر تعلم بمدارس التعليم العام لـ 172 مدرسة وتأمين 59 سريرًا طبيًّا لدعم العيادات المدرسية للمشاريع الجديدة.
كما خصصت 84 فرقة لتنفيذ برنامج الصيانة والتكييف تضم مهندسين وفنيين وإداريين، وذلك لإنجاز أعمال الصيانة والتكييف في 699 مدرسة مستهدفة في خطة الصيانة والتكييف، كما خصص مركز العمليات والطوارئ 54 موظفًا لمتابعة إنجاز أعمال الصيانة وتلقي البلاغات المختلفة، ومتابعة البلاغات وتحويلها لشركات الصيانة، ومتابعتها مع الفرق الميدانية.
ونفذت إدارة الإعلام والاتصال حملتها الإعلامية التي جاءت بعنوان "العالم ينتظرك" عبر منابرها الإعلامية وحسابات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والصحف الورقية والإلكترونية، وذلك سعيًا لنشر ثقافة الاستعداد لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي وبث روح الحماس والدافعية في نفوس الطلبة وأولياء الأمور وأفراد المجتمع، وتعزيز التصورات الإيجابية عن برامج ومشاريع الوزارة، ومبادراتها التطويرية لتسهيل تطبيقها ودعمها في تحقيق مستهدفاتها وأيضا تغطية ورصد البرامج والاستعدادات والتجهيزات التي نفذتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة لانطلاقة العام الدراسي.