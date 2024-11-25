بـ600 عامل.. "أمانة العاصمة المقدسة" تستنفر جهودها القصوى لمواجهة تداعيات الحالة المطرية

وتم توزيع 600 عامل ميداني على مختلف الأحياء والمواقع الحيوية، بالإضافة إلى تشغيل 52 آلية ومعدة متخصصة، كما تم توفير 32 صهريجًا كبيرًا و20 صهريجًا متوسط الحجم لشفط مياه الأمطار ومنع تجمعها في المناطق السكنية والطرقات.