بـ600 عامل.. "أمانة العاصمة المقدسة" تستنفر جهودها القصوى لمواجهة تداعيات الحالة المطرية

ضِمن خطتها الطارئة للتعامل مع الحالات المطرية التي شهدتها مكة المكرمة مساء أمس، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن جاهزيتها القصوى لمواجهة تجمعات المياه في الطرق والشوارع.
وخصصت الأمانة فرقًا ميدانية ومعدات متطورة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة.
وتم توزيع 600 عامل ميداني على مختلف الأحياء والمواقع الحيوية، بالإضافة إلى تشغيل 52 آلية ومعدة متخصصة، كما تم توفير 32 صهريجًا كبيرًا و20 صهريجًا متوسط الحجم لشفط مياه الأمطار ومنع تجمعها في المناطق السكنية والطرقات.
وأكدت الأمانة أن فِرَق الطوارئ تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة السكان وتقليل الآثار الناجمة عن الأمطار.
يُذكر أن العاصمة المقدسة شهدت مساء أمس حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة شملت معظم أجزائها.