شاهد.. جامعة طيبة تنظّم فعالية "عام القهوة السعودية 2022" في ينبع

نظمت جامعة طيبة -ممثلة في عمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات بينبع- فعالية عام القهوة السعودية 2022، التي استمرت لمدة يومين، مواكبة بذلك إعلان وزارة الثقافة عن تسمية عام 2022م بـ"عام القهوة السعودية"؛ احتفاء بالقيمة الثقافية للقهوة السعودية وارتباطها بعادات وتقاليد اجتماعية أصيلة.
وشهدت الفعالية إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين أبدوا إعجابهم وتفاعلهم مع مجموعة الفعاليات والأنشطة، وورش العمل الخاصة التي شارك فيها الجمهور من كل الأعمار.
وقال عميد شؤون الطلاب بجامعة طيبة الدكتور عبدالرحمن الحربي: الفعالية تهدف إلى التأكيد على ارتباط القهوة وثقافتها بالهوية السعودية، والاحتفاء بالقهوة السعودية بوصفها منتجًا ثقافيًّا مميزًا للمملكة، وتسليط الضوء على البن الخولاني السعودي بوصفه منتجًا سعوديًّا أصيلًا، وإبراز مظاهر الكرم والضيافة السعودية الأصلية المرتبطة بالقهوة السعودية.
من ناحيتها، أكدت الدكتورة عزيزة اليوبي وكيلة العمادة بشطر الطالبات والمشرفة على الفعالية، أهمية إظهار التنوع الثقافي الكبير في المملكة من خلال التنوع في طرق إعداد وتقديم القهوة السعودية، وتسليط الضوء على الأدوات والمكونات وطرق تحضير وتقديم القهوة السعودية.
وأشارت إلى أن محاور الفعالية شملت أركانًا تعريفية تفاعلية، ولوحات تعريفية، ومسابقات وجوائز، وسط حضور وتفاعل كبير من فئات المجتمع.