شاهد.. جامعة طيبة تنظّم فعالية "عام القهوة السعودية 2022" في ينبع

وقال عميد شؤون الطلاب بجامعة طيبة الدكتور عبدالرحمن الحربي: الفعالية تهدف إلى التأكيد على ارتباط القهوة وثقافتها بالهوية السعودية، والاحتفاء بالقهوة السعودية بوصفها منتجًا ثقافيًّا مميزًا للمملكة، وتسليط الضوء على البن الخولاني السعودي بوصفه منتجًا سعوديًّا أصيلًا، وإبراز مظاهر الكرم والضيافة السعودية الأصلية المرتبطة بالقهوة السعودية.