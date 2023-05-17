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شاهد.. نائب أمير الرياض يكرّم الحرس الملكي لنيله المركزَ الأوّل في توظيف الخريجين

خلال رعايته حفل "فعاليات الخريج والوظيفة الـ27" للعام التدريبي 1444هـ-2023م
شاهد.. نائب أمير الرياض يكرّم الحرس الملكي لنيله المركزَ الأوّل في توظيف الخريجين
عيسى الحربي
عيسى الحربي

رعى الأميرُ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض؛ حفلَ معهد الإدارة العامة "فعاليات الخريج والوظيفة الـ"27"" للعام التدريبي 1444هـ-2023م، في قاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

كما دشّن الفعاليات المصاحبة للحفل وورش العمل ومعرض التوظيف.

وكرم رئاسة الحرس الملكي لحصولها على المركز الأول في توظيف أكبر عدد من خريجي المعهد للعام التدريبي 1443 - 1444هـ.

وقد تسلّم التكريمَ نيابة عن رئيس الحرس الملكي، رئيسُ هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري، وبحضور مدير إدارة الشؤون العامة، ومساعد مدير إدارة التدريب، ومدير إدارة القبول والتسجيل.

نائب أمير الرياض
محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
فعاليات الخريج والوظيفة

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