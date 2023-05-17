شاهد.. نائب أمير الرياض يكرّم الحرس الملكي لنيله المركزَ الأوّل في توظيف الخريجين

وقد تسلّم التكريمَ نيابة عن رئيس الحرس الملكي، رئيسُ هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري، وبحضور مدير إدارة الشؤون العامة، ومساعد مدير إدارة التدريب، ومدير إدارة القبول والتسجيل.