"مجسم التابلاين" بمركز شعبة نصاب يحكي إرثًا حضاريًا وقصة تأسيس وماضيًا عريقًا

يُشار إلى أن خط "التابلاين" بدأ إنشاؤه في عام 1948م، وانتهى العمل فيه أول سبتمبر 1950م، وبدأ في الضخ بعده بشهرين، ويبدأ من المنطقة الشرقية، وينتهي جنوبي مدينة صيدا في دولة لبنان؛ إذ يصب بمينائها قاطعًا مسافة طولها 1664 كلم تقريبًا.