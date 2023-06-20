"كابسارك" يطلق النسخة الثانية من برنامج تطوير مهارات حديثي الخريجين

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج تطوير الخريجين، الذي يتضمّن ثلاثة مسارات متخصّصة تمتدّ على مدار عام كامل من التدريب العملي والمهني. ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات المهنية وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في منظومة الطاقة.
وبهذه المناسبة ذكر رئيس المركز، فهد العجلان، أن البرنامج يستهدف تمكين حديثي التخرج وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل. وأضاف قائلًا: "يسعى هذا البرنامج إلى تطوير الخريجين ونشر المعرفة، ويأتي ذلك تأكيدًا على قيم المركز الرئيسة".
وأوضح العجلان أن البرنامج يُركّز على صقل مهارات الأجيال الجديدة وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في ابتكار حلول وتطوير نماذج قابلة للتطبيق على أرض الواقع، التي تساهم بدورها في مواجهة تحديات الطاقة المستقبلية وتحقيق مستقبل مستدام.
في هذا السياق ألمح مدير عام إدارة الموارد البشرية في المركز، عبد العزيز الشدي، إلى أن البرنامج يهدف من خلال المسارات الثلاثة؛ وهي: المعرفة والتحليل، والاستشارات، والتمكين، إلى بناء قدرات الخريجين الجدد وتطوير مهاراتهم المهنية والشخصية؛ سعيًا إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 والانطلاق نحو مستقبل وظيفي واعد.
ويستهدف مسار المعرفة الطامحين إلى استهلال مشوارهم المهني وبناء خبراتهم في المجالات المتعلّقة بالطاقة والمناخ والاستدامة والاقتصاد الكلي والجزئي، أما مسار الاستشارات فهو مخصّص للراغبين في العمل في قطاع الخدمات الاستشارية وتطوير حلول الأعمال للتحديات الحالية والمستقبلية، بينما يركز مسار التمكين على تنمية مهارات الخريجين في مجموعة واسعة من المجالات.
إلى هذا تم فتح باب التقديم في البرنامج من يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، الموافق 29 ذي القعدة 1444هـ ويستمرّ حتى يوم الخميس 6 يوليو 2023، الموافق 18 ذي الحجة 1444هـ. ويُمنح المقبولون في البرنامج مكافأةً شهرية وتأمينًا طبيًّا يشمل المتدربين، إضافة إلى حصولهم على إجازة مدفوعة الأجر وتسجيل في التأمينات الاجتماعية.
ولمزيد من المعلومات حول البرنامج وشروط الالتحاق، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمركز على الرابط .