"كابسارك" يطلق النسخة الثانية من برنامج تطوير مهارات حديثي الخريجين

إلى هذا تم فتح باب التقديم في البرنامج من يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، الموافق 29 ذي القعدة 1444هـ ويستمرّ حتى يوم الخميس 6 يوليو 2023، الموافق 18 ذي الحجة 1444هـ. ويُمنح المقبولون في البرنامج مكافأةً شهرية وتأمينًا طبيًّا يشمل المتدربين، إضافة إلى حصولهم على إجازة مدفوعة الأجر وتسجيل في التأمينات الاجتماعية.