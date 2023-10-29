الأول في المنطقة.. "الجلاجل" يعلن إطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون

أعلن وزير الصحة الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، انطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون، وهي تقنية متقدمة جدًا، واعدة، تمنح الأمل للمرضى، وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة.