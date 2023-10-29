الأول في المنطقة.. "الجلاجل" يعلن إطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون

أعلن وزير الصحة الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، انطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون، وهي تقنية متقدمة جدًا، واعدة، تمنح الأمل للمرضى، وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة.
وأضاف خلال انطلاق "ملتقى الصحة العالمي" في الرياض تحت شعار "استثمر في الصحة" لا نملك أغلى من صحتنا والجميع مستثمر في الصحة.
وتابع: رؤية السعودية 2030 وضعت الطموح نهجاً وتكون وزارة الصحة في وضعها الأنسب، والأكثر فاعلية، أن نهتم بالوقاية قبل أن يحتاج المريض إلى العلاج.
وأشار الى ارتفاع متوسط عمر الفرد إلى 78 سنة وانخفاض نسب "وفيات الحوادث" و"الوفيات المبكرة" في عام 2022.