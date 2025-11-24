"الأرصاد": أمطار وتقلبات جوية على منطقة المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات عن حالة من التقلبات الجوية التي تشهدها منطقة المدينة المنورة ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وتتضمن هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على فترات متقطعة، تشمل محافظات ينبع، العُلا، العيص، بدر، وخيبر.