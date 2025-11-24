"الأرصاد": أمطار وتقلبات جوية على منطقة المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات عن حالة من التقلبات الجوية التي تشهدها منطقة المدينة المنورة ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وتتضمن هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على فترات متقطعة، تشمل محافظات ينبع، العُلا، العيص، بدر، وخيبر.
كما توقّع المركز هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق أخرى بالمنطقة، تشمل المدينة المنورة، الحناكية، المهد، ووادي الفرع، وذلك خلال فترات زمنية متفاوتة طوال مدة الحالة الجوية.
وبيّن أن التأثيرات المصاحبة تشمل أتربة مثارة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج على السواحل، إضافة إلى تشكُّل الأعاصير والشواهق المائية، مع تيارات هابطة نشطة السرعة ورياح قد تتجاوز سرعتها 60 كيلومترًا في الساعة.