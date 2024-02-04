أفضل برنامج بالشرق الأوسط.. 12 ملياراً ضمان تمويل من "كفالة" للمنشآت في 365 يوماً

من جانبه، ظهر دور برنامج ضمان التمويل "كفالة" الفعال على نمو المنشآت ونمو إجمالي عدد العاملين فيها بمعدل 20% بعد 6 أشهر من الحصول على التمويل المكفول، ويعود ذلك إلى ارتفاع توظيف الذكور السعوديين بنسبة 7% والإناث السعوديات بنسبة 9% بعد عام من حصول المنشأة على ضمان كفالة، حيث ارتفع الأثر بعد عامين ليصل إلى 17%.