أفضل برنامج بالشرق الأوسط.. 12 ملياراً ضمان تمويل من "كفالة" للمنشآت في 365 يوماً

أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، ضمانات تمويل بقيمة تزيد على 12.1 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2023، وذلك في إطار دعمه تطوير قطاع تمويل المنشآت، استفادت منها 5,476 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، بتمويلات تخطت 15.6 مليار ريال.
وأكد البرنامج، في بيان له اليوم، الدور الفعّال الذي يقوم به "كفالة" للإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ويُعزى النمو المتزايد على طلب الضمانات، إلى استمرار تفعيل المبادرات التي رُصدت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع فعالية الأداء لدى البرنامج استناداً إلى الكوادر الوطنية المميزة، بتوفير باقة من المنتجات الداعمة للقطاعات التي تستهدف دعم رؤية المملكة 2030.
وأسهم التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة باستمرارية المبادرات الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي كان جزءاً مهماً من تفعيل دور "كفالة" لدعم القطاع خلال عام 2023، حيث وافقت إدارة "كفالة" على ضمان 7,178 طلب تمويل خلال عام 2023، مقابل 8216 طلباً خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل انخفاضٍ بلغت نسبته 13%.
وحرص برنامج "كفالة" على توجيه الدعم للمنشآت العاملة في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغت نسبة نمو قيمة الضمانات للمنشآت في المناطق الواعدة كمنطقة عسير بنسبة 66%، ومنطقة الجوف بنسبة 45%، ومنطقة تبوك بنسبة 42%، حيث يهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق الواعدة، وإيجاد فرص جديدة ومتنوعة، وتوفير فرص عمل ووظائف للكوادر الوطنية في تلك المناطق واستغلال الميزات النسبية التي يتمتع بها كل منطقة مما يزيد من قدرات المملكة التنافسية.
وارتفعت قيمة الضمانات المقدمة من برنامج ضمان التمويل "كفالة" في جميع مناطق المملكة في عام 2023 بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لمنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرّمة، أما المناطق الواعدة فقد ارتفعت نسبة قيمة الضمانات إلى 19% للفترة نفسها.
وأوضح برنامج "كفالة" أنه يولي ضمان تمويل سيدات الأعمال اهتماماً كبيراً من خلال تفعيل دورهن القيادي في سوق العمل والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تحفيز ودعم سيدات الأعمال المؤهلات لإدارة الأنشطة التجارية عن طريق المزايا التفضيلية التي يقدمها البرنامج في حزمة منتجاته، والبرامج التدريبية المختصة التي ينظمها، مشيراً إلى أرقام برنامج ضمان التمويل "كفالة" إلى استفادة 1076 سيدة أعمال من خدمات البرنامج خلال عام 2023 بقيمة ضمانات تجاوزت 1.7 مليار ريال.
من جانبه، ظهر دور برنامج ضمان التمويل "كفالة" الفعال على نمو المنشآت ونمو إجمالي عدد العاملين فيها بمعدل 20% بعد 6 أشهر من الحصول على التمويل المكفول، ويعود ذلك إلى ارتفاع توظيف الذكور السعوديين بنسبة 7% والإناث السعوديات بنسبة 9% بعد عام من حصول المنشأة على ضمان كفالة، حيث ارتفع الأثر بعد عامين ليصل إلى 17%.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، توضح النتائج ارتفاع نسبة مساهمة برنامج ضمان التمويل "كفالة" في دعم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 4.9% خلال الربع الثاني لعام 2018 إلى 12.2% في نهاية الربع الثالث لعام 2023 من إجمالي التمويل المقدم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 32.6 مليار ريال.
وتنفيذاً لقرار المقام السامي رقم 255 القاضي بنقل برنامج ضمان التمويل كفالة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفّرت جهود المواءمة بين بنك المنشآت والبرنامج لتطوير منتج ضمان تمويل القطاع الاستشاري برأسمال وقدره 300 مليون ريال، ورافعة مالية تصل إلى خمسة أضعاف، إضافة إلى إطلاق منتج ضمان التمويل للقطاع الصحي متمثلة في طب الأسنان لتوفير فرص ريادة الأعمال للكوادر المتخصّصة في القطاع.
وحقق برنامج "كفالة" عدة جوائز، ومنها جائزة أفضل برنامج ضمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل برنامج لدعم وتمكين سيدات الأعمال، وذلك امتداداً لجهود البرنامج المستمرة التي تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على ضمان التمويل اللازم لتطوير أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية وجهات الإقراض على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة الفرص الوظيفية لتدريب وتوظيف المواطنين والمقيمين، والإسهام في الارتقاء بالقدرات التنافسية للمنشآت المحلية، الذي سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.