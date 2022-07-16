شاهد.. ولي العهد يتصدَّر عناوين كبريات الصحف الأمريكية

تصدَّرت صورة استقبال سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الأمريكي في قصر السلام بجدة صدر الصفحات الأولى لكبريات الصحف الأمريكية، وذلك خلال زيارته الأولى للسعودية.
وأبرزت صحف "نيويورك تايمز"، و"واشنطن بوست"، و"وول ستريت جورنال" تفاصيل زيارة جوزيف بايدن للمملكة؛ وذلك لعقد قمة سعودية – أمريكية، وحضور قمة جدة للأمن والتنمية، بمشاركة قادة وزعماء دول الخليج، إضافة إلى مصر والأردن والعراق.
وحاز لقاء الأمير محمد بن سلمان و"بايدن" نصيب الأسد من الاهتمام والتفاعل والزخم في الصحافة والإعلام الأمريكي بمختلف توجهاته وانتماءاته.