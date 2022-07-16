شاهد.. ولي العهد يتصدَّر عناوين كبريات الصحف الأمريكية

تصدَّرت صورة استقبال سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الأمريكي في قصر السلام بجدة صدر الصفحات الأولى لكبريات الصحف الأمريكية، وذلك خلال زيارته الأولى للسعودية.