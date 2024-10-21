معالي وزير الصحة يزور جناح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بملتقى الصحة العالمي Global Health

تفضل معالي وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بزيارة جناح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بملتقى الصحة العالمي Global Health Exhibition بالرياض، حيث كان في استقبال معاليه الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي، والأستاذ هشام الحبيب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال وعدد من مسؤولي المجموعة.
واستمع معاليه خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن منجزات المجموعة واستراتيجياتها الطموحة، لتكون ضمن مقدمي الخدمات الطبية الأكثر موثوقية في التميز الطبي وتجربة المرضى، وتقديم رعاية طبية مبتكرة للارتقاء بحياة الأفراد، من خلال تطوير وتشغيل منشآت طبية متطورة، كما تم اطلاع معاليه على خطط المجموعة للتوسع في خدماتها، تلبية للطلب المتزايد على الرعاية الصحية، وتعرف أيضًا على منشآت المجموعة الطبية التي تم تشغيلها خلال العام الجاري "2024"، كمستشفى حي الصحافة بشمال الرياض، الذي يعد أكبر مستشفى خاص في الشرق الأوسط، وكذلك مستشفى الفيحاء بجدة، الذي يعد بدوره أحدث مستشفى خاص بجدة، ويمثل الاثنان نموذجًا متفردًا في الرعاية الصحية الرقمية، وإضافة نوعية للقطاع الصحي والسياحة العلاجية بالمملكة، فضلًا عن توسعة مستشفى القصيم، بالإضافة إلى مراكز الدكتور سليمان الحبيب التي تم تشغيلها بالرياض وبريدة.
كما اطلع معاليه على جهود المجموعة في مجالات تدريب وتأهيل الطاقات الشابة وتوطين الوظائف، ودعم وتشجيع البحث العلمي، وكذلك المبادرات التي تقوم بها المجموعة في جانب المسؤولية المجتمعية ودعم المشاريع الخيرية.
وثمَّن الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة لمعالي الوزير هذه الزيارة، مؤكدًا أنها تأتي امتدادًا للدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين للقطاع الصحي، وتعزز من مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مضيفًا في الوقت نفسه أن وزارة الصحة تقدم كافة التسهيلات وتذلل كل الصعوبات والمعوقات، بهدف تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره على أكمل وجه.
من جهته، قال أ. فيصل النصار الرئيس التنفيذي للمجموعة، إننا نعمل على التوسع الدائم والتطوير المستمر لمشاريعنا وتطوير خدماتنا، كاشفًا عن استثمار المجموعة لأكثر من 10 مليارات ريال في إنشاء وتأسيس مشاريع نوعية وفق أعلى المعايير العالمية، وكذلك تأمين أفضل الأجهزة الطبية واستقطاب أفضل الكفاءات الطبية والممارسين الصحيين للعمل بهذه المشاريع، التي تشمل 7 مستشفيات والعديد من المراكز الطبية، ومنها ما تم تشغيله مؤخرًا مثل مستشفى الصحافة، ومستشفى صحة المرأة بالرياض، ومستشفى الفيحاء بجدة، إضافة إلى مستشفيات أخرى سيتم تشغيلها قريبًا، بإجمالي مساحة مبنية تصل إلى مليوني ومائة وأربعين ألف متر مربع، وستضيف هذه المشاريع عند اكتمالها 2000 سرير لأسرة المجموعة، بحيث ستتخطى إجمالي عدد الأسرة 4 آلاف سرير وستسهم هذه المشاريع في خلق 13 ألف فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن في مختلف المجالات الطبية والفنية والإدارية.
وأضاف أ. فيصل أن المجموعة قامت مؤخرًا بتأسيس شركة الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة، والتي ستكون مظلة لمختلف البرامج الأكاديمية بالمجموعة، وتقدم 42 برنامج زمالة ودبلوم، فضلًا عن برنامج الدكتور سليمان الحبيب للابتعاث الخارجي بجامعات كندا وبريطانيا وأستراليا، وإطلاق جائزة التميز البحثي وتدريب الأطباء في برامج الزمالة.
واختتم أ. فيصل حديثه بالإعلان عن تأسيس كلية الدكتور سليمان الحبيب للتمريض بالرياض، وإطلاق مبادرة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بهدف خلق قيم دائمة لمرضانا وموظفينا ومساهمينا، معربًا عن شعوره بالفخر بالنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، بفضل رؤية المملكة 2030، التي تعمل المجموعة على تحقيق مستهدفاتها، من خلال الاستثمار في تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير للمواطنين والمقيمين.
الجدير بالذكر أن فعاليات ملتقى الصحة العالمي Global Health Exhibition، تقام خلال الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض "ملهم"، بمشاركة أكثر من "1200" شركة عالمية ومحلية، وعلامة تجارية في قطاع الصحة من أكثر من "70" دولة، وذلك لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات الطبية، وتحرص المجموعة على المشاركة في مثل هذه الملتقيات، للاطلاع على كل ما هو جديد بالقطاع الصحي، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير أنظمة الرعاية الصحية، وتحسينها بما يلبي تطلعات المراجعين، وكذلك إيجاد شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية والقطاعات الصحية.