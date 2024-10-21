معالي وزير الصحة يزور جناح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بملتقى الصحة العالمي Global Health

من جهته، قال أ. فيصل النصار الرئيس التنفيذي للمجموعة، إننا نعمل على التوسع الدائم والتطوير المستمر لمشاريعنا وتطوير خدماتنا، كاشفًا عن استثمار المجموعة لأكثر من 10 مليارات ريال في إنشاء وتأسيس مشاريع نوعية وفق أعلى المعايير العالمية، وكذلك تأمين أفضل الأجهزة الطبية واستقطاب أفضل الكفاءات الطبية والممارسين الصحيين للعمل بهذه المشاريع، التي تشمل 7 مستشفيات والعديد من المراكز الطبية، ومنها ما تم تشغيله مؤخرًا مثل مستشفى الصحافة، ومستشفى صحة المرأة بالرياض، ومستشفى الفيحاء بجدة، إضافة إلى مستشفيات أخرى سيتم تشغيلها قريبًا، بإجمالي مساحة مبنية تصل إلى مليوني ومائة وأربعين ألف متر مربع، وستضيف هذه المشاريع عند اكتمالها 2000 سرير لأسرة المجموعة، بحيث ستتخطى إجمالي عدد الأسرة 4 آلاف سرير وستسهم هذه المشاريع في خلق 13 ألف فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن في مختلف المجالات الطبية والفنية والإدارية.