بمشاركة 140 طالبة من 30 جامعة.. غداً انطلاق بطولة الجامعات السعودية للشطرنج

تنطلق غداً بجامعة الملك خالد، بطولة الجامعات السعودية للشطرنج 2024م للطالبات؛ التي تأتي بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية بوزارة التعليم؛ وتستضيفها الجامعة خلال الفترة من 23 - 26 أكتوبر الحالي.
تُقام البطولة بمشاركة أكثر من 140 طالبة من 30 جامعة بهدف تعزيز المهارات وتطويرها وتحفيز الطالبات على ممارسة هواياتهن المفضلة.
ورحّب عميد عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي بن مسفر القحطاني؛ بالوفود المشاركة في البطولة، مقدماً شكره لجميع اللجان المنظّمة التي تعمل بشكلٍ مستمرٍ على خدمة ضيوف جامعة الملك خالد، وتوفير الإمكانات كافة التي من شأنها إنجاح البطولة، وتقديم صورةٍ مشرّفة عن الجامعة، مثنياً على التعاون الكبير من جميع مسؤولي الفرق المشاركة، والاستعداد الجيد لخوض المنافسات التي تشهد مشاركة عددٍ كبيرٍ من الطالبات والجامعات، متطلعاً إلى أن تحقق البطولة هدفها من خلال نشر رياضة العقل، بما يعود بالفائدة على الطالبات بشكلٍ كبيرٍ؛ كونها تعمل على زيادة النشاط الذهني الذي ينعكس على النشاط البدني.
من جانبها، أكّدت وكيلة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات الدكتورة أريج آل بحير؛ أن البطولة تأتي ضمن الفعاليات التي تشرف عليها وزارة التعليم؛ ممثلةً في الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، التي لها دورٌ كبيرٌ في تحفيز الطالبات على ممارسة هواياتهن بمختلف فئاتهن العمرية، وتوسيع قاعدة ممارسة لعبة الشطرنج، مع التركيز على بث روح التنافس الرياضي المحمود فيما بينهن، منوّهةً بأن هذه البطولات تلعب دوراً حاسماً في رفع مستوى التفاعل بين الطالبات مع بعضهن بعضا، وتسهم في تهيئة البيئة اللازمة لدعم وتعزيز مشاركتهن في ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية والعقلية وغيرها من الهوايات التي من شأنها رفع مستوى التركيز.
يُذكر أن جامعة الملك خالد؛ ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، استضافت العام الجامعي الماضي 1445، بطولة الجامعات السعودية للشطرنج للطلاب، وحقّقت نجاحاً كبيراً.