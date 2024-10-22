بمشاركة 140 طالبة من 30 جامعة.. غداً انطلاق بطولة الجامعات السعودية للشطرنج

من جانبها، أكّدت وكيلة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات الدكتورة أريج آل بحير؛ أن البطولة تأتي ضمن الفعاليات التي تشرف عليها وزارة التعليم؛ ممثلةً في الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، التي لها دورٌ كبيرٌ في تحفيز الطالبات على ممارسة هواياتهن بمختلف فئاتهن العمرية، وتوسيع قاعدة ممارسة لعبة الشطرنج، مع التركيز على بث روح التنافس الرياضي المحمود فيما بينهن، منوّهةً بأن هذه البطولات تلعب دوراً حاسماً في رفع مستوى التفاعل بين الطالبات مع بعضهن بعضا، وتسهم في تهيئة البيئة اللازمة لدعم وتعزيز مشاركتهن في ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية والعقلية وغيرها من الهوايات التي من شأنها رفع مستوى التركيز.