فن النحت على الخشب.. بين الحرفة والإبداع في تشكيل الجمال من الطبيعة

يُصنَّف فن النحت على الخشب ضمن الفنون الحِرَفية التقليدية التي ارتبطت بالإنسان منذ القدم؛ إذ يقوم على تشكيل الخشب بالحفر والنقش البارز أو الغائر، وتحويله إلى أعمال تحمل أبعادًا جمالية ووظيفية. ويُستخدم هذا الفن في مجالات متعددة، من تزيين الأثاث والمباني إلى إنتاج القطع الفنية والزخرفية، مستندًا إلى أدوات يدوية بسيطة وخبرة تراكمية.