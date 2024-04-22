جامعة الجوف تحصد 4 ميداليات ذهبية وفضية في المعرض الدولي للاختراعات في جنيف

حصدت جامعة الجوف 4 ميداليات ذهبية وفضية في جميع مشاركاتها ضمن مشاركة الجامعة في المعرض الدولي للاختراعات في جنيف بدورته 49، خلال الفترة من 17 - 21 أبريل 2024م؛ بمشاركة 26 جامعة سعودية، وبمشاركة أكثر من 1000 اختراع من أكثر من 40 دولة حول العالم.
وفي التفاصيل فازت الجامعة بثلاثة اختراعات بالميداليات الذهبية، وهي: الطالبة وسن بنت راكان العنزي من كلية العلوم، عن الاختراع المقدم بعنوان "إنتاج الوقود الحيوي المستدام من الزيتون عبر محفزات مشتقة من مخلفات الزيتون".
كما فازت حلا بنت عبدالعزيز الدغمي من كلية العلوم، عن الاختراع المقدم بعنوان"أغشية مطعمة بمواد النانو قابلة لإعادة الاستخدام لمعالجة المياه الملوثة باستخدام الطاقة الشمسية، والطالبة حلا بنت عبدالعزيز الدغمي والطالب أحمد بن مناور البركاني، من كلية العلوم عن الاختراع المقدم بعنوان "أقطاب معالجة بتقنية النانو مصنعة من مخلفات الحديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر".
بينما حصل على الميدالية الفضية الطالب أحمد بن مناور البركاني، عن الاختراع المقدم بعنوان "أقطاب هجينة نانوية البنية لتحلية المياه وتخزين الطاقة وإنتاج المعادن بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة".
من جانبه، نوه رئيس جامعة الجوف أ.د.محمد بن عبدالله الشايع، بالمستوى المتميز والمشاركة الفاعلة للفريق الذي مثل الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب في هذا المحفل العالمي، وما أظهره الفريق من اختراعات وابتكارات، أظهرت اسم الوطن بالدرجة الأولى ثم الجامعة، رافعًا شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الدعم اللامحدود الذي يلقاه التعليم في مجال البحث والابتكار والإبداع، وصنع بيئة علمية وبحثية في جامعات المملكة تمكنها من المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في جميع المجالات.