جامعة الجوف تحصد 4 ميداليات ذهبية وفضية في المعرض الدولي للاختراعات في جنيف

من جانبه، نوه رئيس جامعة الجوف أ.د.محمد بن عبدالله الشايع، بالمستوى المتميز والمشاركة الفاعلة للفريق الذي مثل الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب في هذا المحفل العالمي، وما أظهره الفريق من اختراعات وابتكارات، أظهرت اسم الوطن بالدرجة الأولى ثم الجامعة، رافعًا شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الدعم اللامحدود الذي يلقاه التعليم في مجال البحث والابتكار والإبداع، وصنع بيئة علمية وبحثية في جامعات المملكة تمكنها من المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في جميع المجالات.