بحضور عدد من الأدباء والإعلاميين.. افتتاح معرض "جسفت" في نجران بمناسبة يوم التأسيس

وعبر صحيفة "سبق"، رفع مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" بنجران محمد الغباري، الشكر إلى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله وأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على ما تقدمه الحكومة من دعم لا محدود في كل المجالات.