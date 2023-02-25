بحضور عدد من الأدباء والإعلاميين.. افتتاح معرض "جسفت" في نجران بمناسبة يوم التأسيس

افتتح المهندس بسام بالحارث المدير العام لفرع هيئة التراث بمنطقة نجران، مساء الجمعة، المعرض الذي أقامته الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" بالتعاون مع هيئة التراث بقصر الإمارة التاريخي، بعنوان "من يوم بدينا لين توحدنا".
جاء ذلك بحضور عدد من الأدباء والإعلاميين وفناني وفنانات المنطقة وعدد من المهتمين بالفن التشكيلي.
وشاركت في المعرض نخبة من فناني وفنانات المنطقة، وقدموا لوحات فنية ومنحوتات عن مناسبة يوم التأسيس، وتم عقد ورش فنية.
وعبر صحيفة "سبق"، رفع مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" بنجران محمد الغباري، الشكر إلى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله وأمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على ما تقدمه الحكومة من دعم لا محدود في كل المجالات.