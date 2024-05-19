"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والشرقية وعسير وجازان والباحة).
وتفصيلاً، تشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة لأمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أضم وميسان وبني يزيد والطائف والعرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، وتشمل الكامل ورهاط ومدركة وهدى الشام والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء. وتشهد أمطارًا متوسطة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص والمدينة المنورة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحناكية والمهد ووادي افرع، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا غزيرة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 24 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وتساقُط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية، وتساقُط البَرَد، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.