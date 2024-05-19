"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وتساقُط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.