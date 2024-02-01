"آلات" و"صندوق الاستثمارات".. توافق في الاستراتيجية وتوفير وظائف وتنويع الاقتصاد

تنويع الاقتصاد، واستحداث فرص عمل، ودعم الناتج المحلي غير النفطي.. أهداف وضعها صندوق الاستثمارات العامة، ويعمل دومًا على دعمها لتحقيقها، ويأتي إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس شركة "آلات" للإلكترونيات والصناعات المتقدمة، لتكون دافعًا وحافزًا جديدًا وأيضًا داعمًا لتحقيق أهداف الصندوق.