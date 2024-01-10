جراحة ناجحة لاستئصال 19 ورماً ليفياً من رحم سيدة أربعينية بمستشفى الولادة ببيشة

يشار إلى أنه و خلال شهر ديسمبر 2023 تم استقبال عدد 4833 مستفيداً في طوارىء المستشفى ، بالإضافة إلى استقبال 3628 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية ، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 791 ، فيما تم إجراء 202 عملية جراحية ، والولادات الطبيعية ، والقيصرية 266 ،و جراحات اليوم الواحد 133 ، الوصفات الدوائية المصروفة 7610 ، والفحوصات المخبرية 303320 ،وبنك الدم الوحدات المتبرع بها 49، وخدمات مقدمة من قسم الأشعة 3492 ، والطب الاتصالي 449 ، وبلغ عدد الخدمات المقدمة في النمو والسلوك 134 .