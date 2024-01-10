جراحة ناجحة لاستئصال 19 ورماً ليفياً من رحم سيدة أربعينية بمستشفى الولادة ببيشة

نجح فريق طبي مختص بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة في استئصال 19 ورماً ليفياً لمريضة تبلغ من العمر 40 عام.
وقالت" صحة بيشة" ، إن فريقاً طبياً في قسم جراحة النساء تمكن من إنهاء معاناة سيدة أربعينية منذ سنوات من النزيف الرحمي المتكرر وآلام الحوض الشديدة بسبب وجود 19 ورماً ليفياً بالرحم متعددة الأحجام في جدار الرحم وفي عنق الرحم وداخل تجويف الرحم ، وتم الحفاظ على الرحم وإعادة إصلاحه للحفاظ على فرصتها في الإنجاب.
وأوضحت "صحة بيشة" ، أنه تم إجراء العملية الجراحية بنجاح - ولله الحمد - و تم نقل المريضة لقسم التنويم حتى تم خروجها من المستشفى بصحة تامة وتابعت في العيادة .
أجرى العملية فريق مختص مكوّن من ؛ د.ابراهيم طلعت استشاري النساء ، د . اريام فيصل أخصائية نساء ، د . شيماء ناصر أخصائية نساء ، د. حميد استشاري التخدير.
يشار إلى أنه و خلال شهر ديسمبر 2023 تم استقبال عدد 4833 مستفيداً في طوارىء المستشفى ، بالإضافة إلى استقبال 3628 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية ، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 791 ، فيما تم إجراء 202 عملية جراحية ، والولادات الطبيعية ، والقيصرية 266 ،و جراحات اليوم الواحد 133 ، الوصفات الدوائية المصروفة 7610 ، والفحوصات المخبرية 303320 ،وبنك الدم الوحدات المتبرع بها 49، وخدمات مقدمة من قسم الأشعة 3492 ، والطب الاتصالي 449 ، وبلغ عدد الخدمات المقدمة في النمو والسلوك 134 .